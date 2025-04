Путин поздравил Овечкина: "Вы обошли легендарных мастеров"

Накануне, 6 апреля, Александр Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский нападающий "Вашингтона" забил во втором периоде и довел счет своих шайб в карьере до 895.

Многочисленные поклонники по всему миру чествуют хоккеиста. Не осталось в стороне даже посольство России в США. А теперь поздравил Александра Овечкина с достижением и российский лидер. На сайте Кремля появилось поздравление спортсмена от Владимира Путина.

"Уважаемый Александр Михайлович! Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги", - начал свое поздравление российский президент.

Далее он отметил обилие самых разных побед и других "уникальных свершений" в карьере Овечкина, подчеркнув, что очередное достижение хоккеиста стало "настоящим праздником" для фанатов в России и за границей.

"Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте", - в заключение пожелал Владимир Путин.

Напомним, как западные СМИ отреагировали на рекорд Александра Овечкина. The New York Post: Теперь "Великая восьмерка" является величайшим бомбардиром; The Washington Post: Капитан "Вашингтон Кэпиталз", чье имя уже выгравировано в книге рекордов в воскресенье вписал своё имя на вершину самого знаменитого списка НХЛ; CNN: Это был "гол в большинстве", что вполне уместно — никто в истории НХЛ не забивал больше "голов в большинстве", чем русский ас; The Athletic: Суперзвезда "Вашингтон Кэпиталз", сочетающий в себе непостижимое мастерство, необыкновенное постоянство и безудержную радость, побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру.