Штраф за мат предложили увеличить в 10 раз. Зачем это нужно и как будут следить

В Госдуме предложили увеличить штраф за использование мата в общественных местах и в интернете. Об этом рассказал депутат нижней палаты парламента Александр Аксененко.

Как сейчас

Нецензурная брань подпадает под статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях и квалифицируется как мелкое хулиганство. За использование мата можно получить штраф до 1 тысячи рублей и даже отправиться под арест на срок до 15 суток.

Что изменится

Депутаты предлагают увеличить штрафы в 10 раз — с 1 до 10 тысяч рублей для физических лиц. В разы увеличится ответственность для юридических лиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.

"Отдельная тема для обсуждения - это пробел в законодательстве, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за тех артистов, которых они привлекают для шоу и для мероприятий", - заявил Александр Аксененко в интервью ТАСС.

Как будут следить

По задумке авторов идеи, фиксировать нарушения правоохранители будут с помощью камер видеонаблюдения.

Для чего это нужно

По мнению депутата Аксененко, увеличение штрафов за использование нецензурной брани необходимо для защиты русского языка, особенно среди молодежи. Совместные усилия общества и государства приведут к улучшению ситуации, заявил он в интервью NEWS.RU.