На Западе признали бессмысленным размещение миротворцев на Украине

Западные эксперты признали отсутствие стратегического смысла в идее размещения миротворческого контингента Великобритании и стран ЕС на Украине. Комментируя инициативу Лондона и Парижа агентству Bloomberg, специалисты задаются вопросом: какую цель могла бы преследовать европейская бригада, находясь во Львове - который ближе к Берлину, чем к линии фронта на Донбассе.

Эксперты напоминают, что грань между сдерживанием и приглашением к нападению может быть очень тонкой. Франция и Великобритания, формируя коалицию для отправки контингента на Украину, должны убедиться, что они не окажутся по ту сторону этого разрыва, пишут авторы. Они "сочувствуют" таким людям, как генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, которые считают, что ввод войск в Украину необходим для защиты Европы от России.

Подчеркивается и важность такого фактора, как численность вводимого контингента. Имея небольшие силы – к примеру, в 10 000 человек - Запад просто приглашает Россию испытать их. При более крупном количестве - от 60 000 до 100 000 - будет больший сдерживающий эффект, однако Европа не сможет долго его поддерживать. А Москва просто сидит сложа руки и выжидает, заключают авторы.