Врачи в Таиланде назвали причину смерти Паши Техника

Директор Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Марк Яровный обнародовал заключение тайских врачей о причине смерти артиста. В своем официальном телеграм-канале он написал:

"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение Тайских врачей: легочная инфекция".

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела Паши Техника из Таиланда в Россию. Когда и где состоятся прощание и похороны рэпера, пока точно неизвестно. Однако в близком окружении артиста говорят, что хотят сделать траурное мероприятие открытым, чтобы любой желающий мог отдать последнюю дань уважения Технику.

Напомним, артист умер 4 апреля не приходя в сознание в одной из клиник Таиланда. Он находился в состоянии комы. Медики уже не в силах были ему помочь. Артиста отключили от аппарата ЭКМО и констатировали его смерть.

Напомним, Паша Техник попал в тайскую больницу после того, как, по слухам, один из поклонников угостил его неизвестным веществом. Врачи боролись за жизнь рэпера больше недели, он пережил клиническую смерть. Техника хотели перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок, но все меры были тщетны.