Горячий салат с киноа и овощами гриль: пошаговый рецепт с видео

Сегодня приготовим гриль-салат из батата с клюквой, зеленью и сыром. Приступим!
Ингредиенты:
- Батат,
- Перец чили,
- Зелень гороха,
- Тыквенные семечки,
- Сушеная клюква,
- Мягкий сыр.
Для заправки:
- Мед,
- Винный уксус,
- Корень имбиря,
- Цедра апельсина,
- Свежий лук,
- Кинза,
- Горчица.
1. Начнем с приготовления батата. Нарезаем батат не очень толстыми слайсами и отправляем на решетку гриля или сковороду.
2. Пока батат готовится, займемся соусом. Для этого смешаем мед, винный уксус, немного корня имбиря, цедру апельсина, свежий лук, рубленную зелень кинзы и немного горчицы. Тщательно все перемешиваем. Заправка готова. Отложим ее в сторону и снимаем с решетки гриля батат.
3. Батат нарезаем кубиками и отправляем в миску. Туда же добавим свежий перец чили и смешаем с заправкой. Все ингредиенты готовы, начинаем собирать салат.
4. На тарелку выкладываем микрозелень гороха. Посыпаем сушеной клюквой. Сверху выкладываем кусочки мягкого сыра. Выкладываем батат, смешанный с заправкой и перцем чили. И посыпаем тыквенными семечками.
5. Блюдо готово. Подаем к столу.
Это простое и очень вкусное блюдо. Его вы сможете приготовить как на открытом огне, на свежем воздухе, так и дома, на сковороде или в духовке.
Приятного аппетита!