Горячий салат с киноа и овощами гриль: пошаговый рецепт с видео

Сегодня приготовим гриль-салат из батата с клюквой, зеленью и сыром. Приступим!

Ингредиенты: Батат,

Перец чили,

Зелень гороха,

Тыквенные семечки,

Сушеная клюква,

Мягкий сыр. Для заправки: Мед,

Винный уксус,

Корень имбиря,

Цедра апельсина,

Свежий лук,

Кинза,

Горчица.

1. Начнем с приготовления батата. Нарезаем батат не очень толстыми слайсами и отправляем на решетку гриля или сковороду.

2. Пока батат готовится, займемся соусом. Для этого смешаем мед, винный уксус, немного корня имбиря, цедру апельсина, свежий лук, рубленную зелень кинзы и немного горчицы. Тщательно все перемешиваем. Заправка готова. Отложим ее в сторону и снимаем с решетки гриля батат.

3. Батат нарезаем кубиками и отправляем в миску. Туда же добавим свежий перец чили и смешаем с заправкой. Все ингредиенты готовы, начинаем собирать салат.

4. На тарелку выкладываем микрозелень гороха. Посыпаем сушеной клюквой. Сверху выкладываем кусочки мягкого сыра. Выкладываем батат, смешанный с заправкой и перцем чили. И посыпаем тыквенными семечками.

5. Блюдо готово. Подаем к столу.

Это простое и очень вкусное блюдо. Его вы сможете приготовить как на открытом огне, на свежем воздухе, так и дома, на сковороде или в духовке.

Приятного аппетита!