Трамп призвал прекратить "бомбардировки" Украины

Президенту США не нравятся "бомбардировки" Украины. Дональд Трамп заявил: Вашингтон хочет, чтобы Россия это прекратила. Американский лидер сказал об этом журналистам на борту самолета Air Force One.

Как сообщает Associated Press, американский президент вновь указал на большие потери в конфликте. Трамп снова заявил, что его можно было избежать, если бы он стал президентом раньше.

По словам американского лидера, "бомбардировки продолжаются и продолжаются". Вашингтон говорит с Москвой об их прекращении. Ранее дипломаты США сообщили о взрывах в Киеве и других украинских городах. 6 апреля Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.