Названа причина отказа Турции ввозить в Россию лимоны

С 8 апреля Турция приостанавливает вывоз лимонов в другие страны. Это связано с удовлетворением внутреннего спроса. Дело в том, что в местах большого сбора лимонов случились заморозки, которые могут негативно повлиять на урожай цитрусовых. Так, плохая погода в последнее время наблюдалась в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

Также в Министерстве торговли Турции сообщили, что в случае необходимости решение о приостановке экспорта может быть пересмотрено, передает ТАСС.

Отметим, что примерно год назад Россия вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции в сравнении с 2023 годом. сильнее всего сократились поставки апельсинов — сразу в 14 раз, до 77 тонн. Их доля в общем объеме импорта из Турции на этом фоне сократилась до 1%, тогда как годом ранее достигала 10%. Всего Россия закупила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов, сократив объемы вдвое. Больше половины, 52%, закупок приходится на грейпфруты.