Почти 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Что будет дальше?

Посреди лестницы - бетонное ограждение, которое не смогло задержать тяжелый грузовой автомобиль. Машину буквально разрубило о потолок подземного перехода. Эта авария на Кутузовском проспекте едва не стала трагической. В 6:15 утра "Газель" на полном ходу влетела в первый выход станции метро "Парк Победы". Двое людей в последний момент успели отскочить в сторону. Кабину раскурочило - внутри были водитель и пассажир. Их зажало в салоне - на помощь поспешили очевидцы. Удалось открыть водительскую дверь - и мужчины смогли выбраться. Через считанные минуты на место прибыли сотрудники экстренных служб. Чтобы не допустить возгорания, спасатели промыли машину и площадку от моторных жидкостей.

Разбитую машину из подземного перехода доставали при помощи подъемного крана по частям. Отдельно - кузов, кабину, колесные оси и части двигателя. Всюду содержимое контейнера - фрукты, бутылки и ящики с продуктами. Очевидно, водитель торопился со склада в магазин. Станция метро продолжила работать в штатном режиме. В числе возможных причин называют потерю управления на скользкой дороге. "Газель" двигалась на летней резине.

А накануне вечером серьезное ДТП произошло на юго-западе столицы - лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. Пострадали семь человек, двое - в тяжелом состоянии. На месте аварии - осколки стекла и пятна крови. Разбитые автобусы увезли на эвакуаторах.

Апрельский снегопад застал врасплох водителей и снова мобилизовал коммунальщиков. В Москве стихию встретили во всеоружии.

После относительно "сухого" февраля и солнечного марта - зимний "кульбит" в апреле. Вторые сутки в столице - снежные пейзажи. Как говорят синоптики, теплые пуховики и шапки будут нужны еще как минимум неделю. Такие зимние "возвраты" редко, но случаются. Эти зима и весна однозначно войдут в историю как аномальные.

"Тепло придет только числа 14. Поэтому с этой недели и воскресенье следующее у нас будет погода, соответствующая 15-20 марта. Снега уже около 10 сантиметров, где-то чуть больше", - отметил Анатолий Цыганков, начальник ситуационного центра Гидрометцентра России.

Весенние сугробы будут только расти - зима явно наверстывает упущенное. И если среди горожан довольных обилием снега немного, то в зоопарке ситуация противоположная. По крайней мере, панды Диндин и подросшая Катюша радостно кувыркаются в сугробах. Уговорить их вернуться из уличного вольера в закрытый - практически невозможно.