Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, пришел в себя. Его состояние улучшается. До этого он был введен в медикаментозный сон.

Пациент поступил в Красногорскую больницу на прошлой неделе. В лесу мужчина столкнулся со зверем. Тот напал на него и нанес множество травм. В частности, разорвал лицо. Пострадавшего оперативно госпитализировали на вертолёте. Еще по пути начали оказывать первую помощь. А затем в клинике провели операцию. Впереди еще несколько этапов лечения. Но угрозы жизни уже нет.

"Самое сложное - собрать все фрагменты, ушить, создать ситуацию, при которой не будут некротизироваться мягкие ткани. По крайне мере - глаза у него не пострадали", - отметил Бутай Бутаев, директор Красногорской клинической больницы.