Пушкинский музей представил уникальную коллекцию рисунков французских мастеров

Внушительные полотна и размером чуть больше спичечного коробка. Аккуратно прочерченными карандашными линии, полутонами, тенями, и те, что кажутся, совсем сырой заготовкой, погружают в эпоху перемен. Начало и середина XIX века для Франции - время революции, становление империи, романтическое движение. И художники, вдохновленные происходящим в стране и мире, фиксируют окружающую их действительность: парижские улицы, лица, экзотические страны, мода на Средневековье.

Работа Огюста Раффе относится к разделу наполеоновской легенды. Запечатлен исторический момент.

"Так называемый Булонский лагерь, где в 1804 году Наполеон собирал войска, готовясь к десанту в Великобританию. И там же состоялось впервые вручение солдатам недавно учрежденного Ордена Почетного легиона. И здесь как раз запечатлен момент, где Наполеон награждает гренадера", - рассказывает Виталий Мишин, куратор выставки, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства, хранитель коллекции французского рисунка ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Скрупулезно прописанные детали выдают в художнике знатока военного дела. Кто идет за шедеврами, найдет что рассмотреть. Имена первого ряда - Энгр, Деларуа, Домье. Но также и авторы совсем неизвестные. На выставке - 164 работы, которые распределены по 25 тематическими разделам.

Выставка приурочена к изданию научного каталога. Первый за столетие настолько полный показ музейной коллекции произведений того времени. И результат серьезной исследовательской работы, которая принесла немало открытий. Причем не всегда приятных. К примеру, эти рисунки долгое время приписывались Делакруа. А оказалось - автор другой.

"Долгое время никто не сомневался, что два рисунка с изображениями львов сделаны Эженом Делакруа. Тем более если мы присмотримся внимательнее, мы увидим здесь монограмму. Однако в ходе более детального, более пристального изучения авторство Эжена Делакруа было поставлено под сомнение. Теперь автор - Пьер Андриё", - рассказала Александра Данилова, историк искусства, куратор, заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Экспертному сообществу грустно расставаться с шедеврами, но куда важнее, говорят, знать истину. Еще больше узнают посетители. Ведь за каждым рисунком - настоящий французский мир 19 века.