В парке "Патриот" прошла выставка "МотоВесна". Все, что за считанные секунды способно набрать скорость, можно было увидеть на огромной территории.

Гостям представили современные снегоходы, парусники, катера, но главное - новинки мототехники. Экстремальные заезды в различных стилях устраивали тут же на нескольких площадках.

Популярность мотоспорта в Москве растет. Сейчас в столице почти 107 тысяч мотоциклистов. Мастер-классы по безопасному вождению провел "Мосгортранс" в преддверии большого заезда.

"Мотофестиваль начнется 26 апреля, традиционно он стартует на Воробьевых горах. По поручению мэра Москвы в этом году мотофестиваль будет посвящен 80-летию Победы", - отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.