Путину доложили об успехах "Аэрофлота"

Владимир Путин принял сегодня в Кремле генерального директора компании "Аэрофлот". Сергей Александровский доложил президенту о планах и о результатах работы за минувший год.

Александровский: По итогам года достигли значительного прогресса в финансовых показателях, мы перевезли 55 миллионов пассажиров, это +17% к предыдущему году.

За счет развития внутренних перевозок группа "Аэрофлот" укрепила положение на рынке. Входящие в нее компании занимают сейчас 42 процента. За минувший год введено 36 новых, в том числе международных направлений. Особое внимание уделяется персоналу - за год средние зарплаты выросли на 30 процентов.

Неизменным приоритетом остается и безопасность полетов - здесь у компании лучшие показатели за последние пять лет.