Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Кроме того, их коллеги из группы "Север" на Белгородском направлении продолжают успешно справляться с поставленными задачами. Подразделения "Южной" группировки войск и "Днепр" улучшили тактическое положение, а войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. В свою очередь, группа "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.

До этого были освобождены российскими бойцами Лобковое, Розовку и Успеновку в ДНР.

Ранее стало известно, что ВС России продвинулись почти на десять километров вглубь территории Сумской области. Сообщается, что украинские войска за время курской авантюры потеряли около полутора тысяч единиц натовской техники. Общая стоимость уничтоженных вооружений - около 2,7 миллиарда долларов.