Собянин: В пасхальную ночь работа городского транспорта будет продлена

Общественный транспорт Москвы в пасхальную ночь будет работать до 3:30 утра. Это касается наиболее востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев — всего около 150 маршрутов.

Кроме того, будут работать 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта, сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что в дни пасхальных праздников будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта, которые свяжут станции метро и МЦД с крупнейшими столичными кладбищами в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу.