Берлин готовит школьников к войне

Немецких школьников будут готовить к возможной войне и другим кризисным ситуациям. Как заявил представитель МВД Германии, необходимо уделить больше внимания гражданской обороне, в том числе на уровне школьного образования, пишет Handelsblatt.

Ранее сообщалось, что в ФРГ планируют провести в сентябре масштабные учения по подготовке к "российской агрессии". Власти стран ЕС нагнетают панику среди населения. Граждан призывают запасаться продуктами и наборами для выживания.

Издание приводит высказывание представителя немецкой партии ХДС Родериха Кизеветтера. Он предложил ввести кризисные тренировки для школьников. По словам партийного функционера, важно не просто обучать детей, а проводить практические тренировки - чтобы дети знали, как действовать в экстренных ситуациях.