Песков раскрыл отношение Путина к прекращению огня на Украине

Идею прекращения огня на Украине оценили в Кремле. Президент России Владимир Путин инициативу поддерживает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время, отметил представитель Кремля, президент Путин считает, что прежде предстоит ответить на целый ряд вопросов. По словам Пескова, эти вопросы висят в воздухе, но ответа на них пока никто не дал.

Пресс-секретарь президента уточнил, что вопросы связаны с невозможностью властей Киева контролировать действия экстремистских и националистических подразделений. А также с дальнейшей милитаризацией Украины. Как ранее заявил Песков, Москва и Вашингтон понимают необходимость продолжения контактов по украинской проблеме. Но конкретной даты следующих переговоров пока не установлено, передает ТАСС.