Невестка Наташи Королевой показала лицо после новой операции

Как рассказывала Наташа Королева, ее невестка Мелисса Фокс (настоящее имя Анна Волынкина) несколько лет назад из провинции перебралась в Москву, чтобы воплотить в жизнь свою главную мечту — сделать операцию и исправить прикус. В детстве Мелисса ударилась подбородком, из-за этого ее челюсть стала неправильно развиваться.

Весь процесс обещал быть продолжительным и состоять из нескольких манипуляций. Так, некоторое время назад невестка Наташи Королевой уже перенесла хирургическое вмешательство. А теперь снова объявила, что у нее операция. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мелисса Фокс опубликовала видео, на котором продемонстрировала результат очередных манипуляций с внешностью.

"У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо", - коротко написала невестка Наташи Королевой.

Напомним, что Мелисса Фокс вышла замуж за сына Наташи Королевой и Сергея Глушко летом прошлого года. Говорят, родители поначалу в штыки восприняли роман единственного наследника с провинциалкой. Дело в том, что Мелисса работала стриптизершей. Однако начав встречаться с сыном певицы, Мелисса сменила род деятельности. Теперь она занимается визажем.