Стало известно, к кому родившая Цымбалюк-Романовская увезла ребенка

25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой. Дочь пианистки появилась на свет в одном из столичных роддомов. Третья супруга легендарного актера Армена Джигарханяна предпочитала не афишировать беременность, но и не скрывалась. Виталина прекрасно себя чувствовала и почти до самого конца выходила в свет и работала.

Интересно, что на выписке из роддома Виталина была одна с малышкой. Впрочем, пианистка не переживает. В недавнем интервью она сообщила, что намерена сама заботиться о ребенке, без помощи нянь, а также не намерена надолго задерживаться в декрете.

А теперь Цымбалюк-Романовская взяла ребенка и уехала. Об этом она сообщила сама. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Виталина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с коляской за городом.

"Первые поездки к друзьям и первые прогулки. В ожидании весны", - сообщила бывшая супруга Армена Джигарханяна.

В комментариях многочисленные поклонники осыпали Виталину и ее наследницу комплиментами и добрыми словами. Поклонники отметили, что ставшая матерью Цымбалюк-Романовская совершенно преобразилась - она буквально светится от счастья.

Кто является отцом ребенка, Виталина не говорит. Однако она ясно дала понять, что официально не замужем.