Разгром украинских вооруженных формирований на территории Курской области продолжается. Подразделения группировки ВС России "Север" нанесли поражение частям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, сообщили в Минобороны.

Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в курском приграничье и в Сумской области. В результате ВСУ потеряли за сутки более 150 боевиков. Уничтожено два пункта управления беспилотниками, миномет и бронетранспортер.

По данным военного ведомства, украинские формирования за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 72470 военнослужащих. Уничтожено 404 танка, 595 артиллерийских орудий и 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня - в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS. Также поражено 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.