Сторонник украинской террористической организации задержан в Орловской области

Сторонника украинской террористической организации задержали сотрудники ФСБ в Орловской области.

Мужчина призывал наших солдат перейти на сторону противника и сотрудничать с ВСУ, передавая информацию о дислокации и численности российских войск в зоне спецоперации.

Как уточнили в ведомстве, задержанный опубликовал ряд видеороликов, в которых оправдывал лиц, причастных к совершению терактов на территории России. Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма.