Путин подписал закон об отпуске по уходу за ранеными бойцами СВО

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, закрепляющие право на дополнительный отпуск родителей, супругов и детей раненых участников специальной военной операции. Документ опубликован в понедельник, 7 апреля.

Согласно поправкам, обнародованным на официальном портале правовой информации, указанные родственники бойцов СВО, получивших ранение, могут взять по месту работы отпуск без сохранения заработной платы для осуществления ухода за раненым. Продолжительность такого отпуска может достигать 35 дней в году.

Если боец СВО погиб, его родители и вдовы (вдовцы) вправе взять дополнительный отпуск продолжительностью до 14 дней без сохранения зарплаты, даже если это не предусмотрено коллективным договором по месту работы.

В ноябре президент увеличил выплаты бойцам СВО за определенные виды ранений и контузий. Если это приведет к инвалидности, раненому полагается выплата в размере 4 миллионов рублей.

Минцифры тем временем призвало установить единовременные выплаты в случае гибели или ранения военных корреспондентов, когда они работают в зоне боевых действий. Ведомство подчеркнуло, что на военкорах лежит "особая миссия освещать происходящие события в условиях ежедневного, ежечасного риска".