Страны-импортеры пытаются найти решение ситуации с пошлинами США

Ряд стран обращается к США с предложениями в рамках переговоров о пошлинах, которые американский президент Дональд Трамп ввел на импортные товары, заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. При этом он охарактеризовал эти инициативы как "отличные". Как подчеркнул Хассетт, руководство страны убеждено, что введение пошлин не приведет к росту цен для потребителей, а бремя дополнительных расходов ляжет на страны-импортеры. И эти государства сейчас в пожарном порядке ищут выход из сложившейся экономической ситуации.

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