Паша Техник оставил внушительное наследство

Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) оставил родным внушительное наследство. Отметим, что у артиста есть шестилетний сын Иван от бывшей жены Евы Карицкой. Кстати, после расставания супруги поддерживали отношения. Ева сделала все возможное, чтобы спасти Павла, когда ему стало плохо в Таиланде.

В одном из интервью рэпер рассказывал, что купил четырехкомнатную квартиру площадью около 80 квадратных метров. Кроме того, по словам Техника, у него есть еще два объекта недвижимости в столичных районах Перово и Некрасовка. На рэпера также записано жилье в панельном многоквартирном жилом доме рядом с метро "Люблино" на Совхозной улице, сообщает aif.ru.

Напомним, Паша Техник умер 4 апреля не приходя в сознание в одной из клиник Таиланда. Он находился в состоянии комы. Медики уже не в силах были ему помочь. Артиста отключили от аппарата ЭКМО и констатировали его смерть.

Рэпер попал в тайскую больницу после того, как, по слухам, один из поклонников угостил его неизвестным веществом. Врачи боролись за жизнь рэпера больше недели, он пережил клиническую смерть. Техника хотели перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок, но все меры были тщетны.