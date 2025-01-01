Путин разрешил 14-летним работать в выходные

Работодателям в России разрешили привлекать к работе в выходные дни во время каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет. Письменное согласие родителей требуется в том случае, если ребенку не исполнилось 15 лет, а от 15 до 18 лет достаточно письменного согласия самого подростка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как уточняется в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, речь идет о работе по направлению органов службы занятости. Либо деятельность в составе студотрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, которые пользуются господдержкой.

Раньше закон разрешал работу только подросткам, занятым в творческих профессиях. Теперь же список расширили. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года – то есть, на предстоящие летние каникулы они пока не распространяются.