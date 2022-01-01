Куда пропал сын-актер Анны Большовой после звездной роли в фильме "Артек. Большое путешествие"

Сын унаследовал от Анны Большовой актерской талант, но после нескольких удачных ролей Даниил пропал с экранов. Что случилось с начинающей звездой кино, рассказала в передаче "Мой герой" актриса "Ленкома".

Даниила Анна родила от художника Александра Макаренко. Они были женаты, но сохранить брак не удалось. Сейчас первенцу звезды "Ленкома" 16 лет.

Даня с детства увлекался актерством, посещал драмкружок, потом Детский музыкальный театр юного актера под руководством Александра Федорова. А в 9 лет сын Анны Большовой дебютировал в постановке "Приключения Оливера Твиста". Позже юный актер появился на сцене Театра имени Александра Пушкина. В постановке "Остров сокровищ" Даня воплотил образ Джима Хокинса. Он участвовал в театральных фестивалях и часто слышал похвалу от критиков.

В 2022 году Даниила Большова россияне увидели на большом экране. Он сыграл одну из главных ролей в приключенческой комедии "Артек. Большое путешествие". А после этого юный актер пропал.

"Когда ему было пять лет, он так читал стихи… И дальше театральная студия, потом пошли в ДМТЮА. А ещё он очаровашка с этими очками, кудряшками, такой вот юный Гарри Поттер, со шрамом причём. Поющий, мы ещё вокалом занимались, он пел этого Оливера, то есть как-то всё-всё-всё. А потом он снялся в замечательном фильме "Артек. Большое путешествие". Это 11, наверное, лет", — поделилась Большова.

Потом, по словам актрисы, началась пандемия, съемки прекратились, театры не работали. "Как раз совпал возраст, когда детское уходит, и дальше либо ты Леонардо Ди Каприо, и ты в любом возрасте остаёшься в профессии, либо ты Маколей Калкин или несчастный Гарри Поттер, который вырос просто, бедолага, в Квазимодо какого-то. И совершенно, что называется, ни рожи ни кожи. И как бы зачем? Занялся бы чем-то другим. То есть я к тому, что нет гарантии, что когда ты в юности, в детстве само очарование и киногеничный или манкий театрально, то дальше после переходного возраста сможешь это сохранить. И теоретически способности есть, значит, надо пахать", — призналась актриса.

Большова уверяет, что у ее сына не было жгучего желания каждый день выходить на сцену, поэтому он постепенно охладел к актерству. Сейчас Даниил скучает лишь по театральной тусовке, но уже не видит себя на экране. Его захлестнуло новое увлечение, при чем настолько, что после 9 класса Большов пошел получать профессию в колледж.

"Мальчик начал учиться шить. В школу он ходил в своих рубашках, в своих брюках, в жилетке. Сейчас он поступил по профилю. После девятого класса он сдал ОГЭ на все пятёрки. И мы пошли учиться в колледж. У нас есть дома раскроечный стол, который на три метра раскладывается. У нас есть профессиональная прямая строчка, которую я запихивала, семьдесят килограмм она весит. Плюс ещё вышивальная машинка, два манекена, парогенератор… Я говорю: "Сынок, сынок, я тебе всё сделаю. Только, зараза, учись", — похвасталась Анна.