В России началась "Монетная неделя"

Банк России объявил о проведении в стране с 7 по 19 апреля акции по обмену монет на бумажные деньги. "Монетная неделя" поможет гражданам избавиться от накопившейся мелочи.

Как уточняется Центробанк на своем официальном сайте, обменять монеты на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах, а в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счет. Всего более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии.

Такую акцию в России проводят не впервые, в 2024 году за две "Монетные недели" россияне сдали 336 тонн мелочи — это более пяти железнодорожных вагонов.

Ранее сообщалось, что с новой купюрой номиналом 5 тысяч рублей в России возникли затруднения: не все банкоматы ее принимают. Оказалось, что это сопряжено с необходимостью перенастроить устройства. Сделать это в условиях санкций, когда западные производители банкоматов прекратили работу на российском рынке, проблематично.

Между тем Банк России перенес сроки выпуска в обращение модернизированных купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей на 2028 год, хотя прежде планировалось, что эти деньги появятся в обороте уже в 2025 году. Регулятор объяснил, что причин такого решения несколько.