Украинские вооруженные формирования за сутки потеряли на белгородском направлении 85 боевиков. Поражение четырем соединениям ВСУ нанесли подразделения группировки ВС России "Север", сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, целью удара стали формирования двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. ВСУ потеряла и технику - боевую бронированную машину и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области. Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в курском приграничье и в Сумской области. В результате ВСУ потеряли за сутки более 150 боевиков, уничтожено два пункта управления беспилотниками, миномет и бронетранспортер.