Илон Маск напомнил о близости США и России

Не все американцы знают, что Соединенные Штаты и Россия на самом деле намного ближе друг к другу, чем кажется. Об этом заявил в понедельник, 7 апреля, американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент по государственной эффективности (DOGE).

В социальной сети Х Маск выложил ролик, в котором напомнил, что наши страны расположены "всего в двух милях друг от друга" (около 3,22 километра). Таково расстояние между островами Крузенштерна и Ратманова в Беринговом проливе — эту небольшую дистанцию иногда можно даже преодолеть пешком, когда вода замерзает.

В комментариях блогер и ведущий подкаста Иэн Майлз Чон согласился с тем, что "Америка и Россия — соседи", а потому "должны быть естественными союзниками" (цитата по РИА Новости).

Другие подписчики Маска отметили, что у Соединенных Штатов и России больше общего, нежели у США и Европы.

Между тем Москва и Вашингтон продолжают выстраивать заново диалог, разрушенных за последние годы враждебными действиями администрации Джо Байдена. Российский сенатор Григорий Карасин отмечал, что работать с нынешней экспертной командой США "в принципе можно", поскольку американские делегаты "слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции".

Новый российский посол в США Александр Дарчиев по прибытии в Вашингтон рассказал, что "расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий". Однако работа по всем направлениям взаимодействия уже ведется.