Миллионам украинцев грозит изгнание из ЕС по завершении боев на Украине

У властей Европейского союза нет внятного плана действий в отношении миллионов украинских мигрантов, перебравшихся в страны ЕС за три года вооруженного конфликта с Россией. Об этом предупреждают информированные источники.

По словам собеседников портала Euractiv, отсутствие четкого правового статуса грозит миллионам беженцев с Украины выдворением из европейских стран, стоит лишь завершиться боевым действиям.

Это объясняется тем, что Директива о временной защите ЕС, которая открыла гражданам Украины путь в страны интеграционного объединения на фоне боевых действий, может прекратить свое действие. Каждое государство Евросоюза будет индивидуально решать вопрос с поселившимися в нем беженцами.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил выслать из США 240 тысяч украинцев — это может произойти уже в апреле. Не менее туманно будущее беженцев и в Великобритании — из-за проблем с продлением виз украинцы массово остаются без жилья и работы.

Между тем спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова придумала украинским мигрантам занятие на пользу приютившей их Европы. Политик предложила, чтобы "понаехавшие в Данию беженцы с Украины" защищали Гренландию от притязаний Соединенных Штатов.