Сергей Дроботенко сделал горькое признание: "Мне с этим клише, наверное, и жить до конца"

Юморист Сергей Дроботенко стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Звездный участник "Аншлага" рассказал о самом сокровенном.

Сегодня его монологи знает вся страна, но когда Дроботенко уезжал из родного Омска, многие товарищи артиста злорадствовали, а первые успехи списывали на протекцию влиятельных людей.

"Когда уже первые эфиры появились, какое-то узнавание началось, у меня потом мои знакомые и по Омску, и по Днепру, естественно, спрашивали и не верили моим ответам. То есть им казалось, либо я какую-то тётку богатую раскрутил, либо ещё что-то. Ну не может быть, что на ровном месте вдруг тебя стали показывать. А ведь по большому счёту так же и было. Первым предложил Евгений Ваганович Петросян. Он просто позвонил и говорит: "Я хочу про тебя сделать "Смехопанораму". Я, естественно, когда пришёл в сознание, уточнил: "Евгений Ваганович, сколько с меня?" Он мне: "Детка, не обижай меня"", — поделился юморист.

Сейчас о тех временах Дроботенко вспоминает с улыбкой. Он добился таких высот, о которых и помыслить не мог. При чем сам, без богатых, влиятельных покровительниц. Правда, есть один момент в карьере, о котором Сергей рассказывает с грустью. Он застрял в амплуа весельчака, даже в театр его зовут только в комедии.

"К сожалению, раз уж мы себя так изначально зарекомендовали, то мне с этим клише, наверное, и жить до конца. Я могу делать шаги влево, вправо. Но, как говорят англичане, у меня нет второго шанса произвести первое впечатление. Я его произвёл. И поэтому в спектаклях, в которых я играл, а их было всего три, и это всё были антрепризы. И, естественно, меня туда брали как комика. Это, естественно, были просто развлекательные спектакли без какого-то глубокого философского смысла и так далее. Но всё в моих руках. Я же человек пишущий", — размышляет Дроботенко.