Предводитель киевского режима Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех украинских военных, за которых уже выплатили компенсации, полагающиеся по закону. Такое заявление сделал бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

По утверждению украинского дипломата, Зеленский намеренно искажает картину потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), причем дело не только в стремлении представить картину более радужную, чем на самом деле.

Телиженко отметил, что глава киевского режима, озвучивая публично цифры потерь, ориентируется на статистику выплат компенсаций, однако "не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и так далее" (цитата по РИА Новости).

Украинский бюджет не может выплатить компенсации семьям всех погибших на фронте — это одна из причин, по которой граждане Украины не стремятся на фронт, заявил дипломат.

Украинские военные, втянутые командованием в "курскую авантюру", оказались в тяжелом положении. В стремлении спасти свои жизни им приходится прибегать к различным уловкам. Например, один военнослужащий ВСУ попытался прикрыться кустом, чтобы спрятаться от российских бойцов.

The Times пишет, что американские наемники в рядах ВСУ жалуются на огромные потери и призывают к прекращению огня. Некоторые из них считают, что президент США Дональд Трамп "предал" их, отказавшись от курса поддержки киевского режима до его победы.