Сбежавший в Израиль Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

Признанный иноагентом Анатолий Белый* нашел работу за границей. Он снялся в сериале.

Белый* уже три года живет в Израиле. Из Москвы он сбежал после начала СВО. Актер неоднократно выступал публично с антироссийскими заявлениями. При этом за границей он регулярно выступает перед русскоязычной публикой, не упуская возможности покритиковать бывших соотечественников.

Недавно артист нашел подработку. Белый* снялся в новом сериале, ему досталась роль русского патриота, сотрудника органов госбезопасности. Как актера эта работа вряд ли раскроет Анатолия, ведь подобных персонажей он неоднократно играл в российском кино.

"Мой персонаж, мало того, что он гэбист, он еще закоренелый антисемит и русский патриот. Внутри было смешно, от того, что я играю такого персонажа", — заявил Белый* в эфире YouTube-канала Sheinkin 40.



* признан Минюстом России иностранным агентом

