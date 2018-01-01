Появилось видео задержания банды, похищавшей девушек в Красноярском крае

Эту ночь в арендованной квартире девушки запомнят надолго. Кажется, они ещё никого так не были рады видеть, как сотрудников полиции. В эти секунды штурма семь лет рабства для многих подошли к концу. А это уже кадры задержания самих "работодателей".

Начиная с 2018 года, криминальная группировка занималась похищением девушек из неблагополучных семей, в том числе и несовершеннолетних. У женщин отбирали документы и телефоны. За любое непослушание их регулярно избивали и заставляли платить штрафы.

В преступное сообщество, по примерным подсчётам, входило около 40 человек. Оно было хорошо организовано и включало свою группу быстрого реагирования, операторов, водителей, бухгалтеров и даже подбор кадров. Для оказания интимных услуг арендовались квартиры, сауны и массажные салоны.

При обыске в одной из квартир, где содержались жертвы, сотрудники полиции обнаружили ножи, травматическое и огнестрельное оружие. Сейчас эксперты продолжают допрашивать задержанных, не исключено, что в рамках уголовного дела могут появится новые улики и подозреваемые.