Редкоземельные металлы стали оружием Китая в торговой войне с США

Китайские власти задействуют свои запасы редкоземельных металлов как оружие в торговой войне против президента США Дональда Трампа. На это указывают эксперты.

Как пишет Bloomberg, Пекин ужесточил режим экспортного контроля в отношении семи редкоземельных элементов: самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий, иттрий. Прямого запрета на их экспорт нет, но власти КНР вправе в "ручном режиме" регулировать все сделки на поставку этих металлов.

Указанные элементы необходимы для производства высокотехнологичных товаров — от электромобилей до оружия, а Соединенные Штаты ощутимо зависят от зарубежных поставок этих металлов, тогда как Китай аккумулирует около 70% мировой добычи.

При этом специалисты предупреждают, что от экспортных мер Китая в отношении редкоземельных металлов может пострадать не только американская промышленность — это скажется на всей мировой экономике.

Ранее министр финансов Китая Лань Фоань рассказал, что с 10 апреля пошлина на ввоз любых американских товаров в КНР составит 34%. Де-факто Пекин объявил о начале торговой войны с Вашингтоном, отказавшись разрешить противоречия в переговорном процессе.

Редкоземельные металлы, о которых столько говорят по всему миру, заинтересовали и Беларусь. Глава государства Александр Лукашенко велел поискать такие ресурсы в белорусской земле, отметив, что "их много не бывает в земле, может, у нас не меньше, чем у других".