МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода

Бывшего акционера ОАО "Соликамский магниевый завод" Петра Кондрашева объявили в федеральный розыск. Такие сведения содержатся в розыскной базе Министерства внутренних дел России.

По состоянию на понедельник, 7 апреля, в базе значится Кондрашев Петр Иванович 16 июля 1949 года рождения, уроженец города Армавира. Его разыскивают в рамках уголовного расследования, но статья не указана, сообщает "Интерфакс".

Годом ранее арбитраж постановил изъять акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей, а в 2022 году 89,4% бумаг предприятия по иску Генеральной прокуратуры были изъяты в пользу Российской Федерации — в том числе у Кондрашева.

Источники утверждают, что Кондрашев является фигурантом уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Не исключено, что расследования связаны с перипетиями вокруг акций Соликамского магниевого завода.