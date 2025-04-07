73-летний Олег Газманов пришел в Кремль с рассеченным лбом

Олег Газманов вышел на сцену Кремлевского дворца во время большого юбилейного концерта Александра Буйнова. Выступление 73-летнего артиста произвело фурор, зал встретил его бурными аплодисментами и не желал отпускать.

Но за кулисами вид Газманова привел журналистов в недоумение. На лбу звезды отечественной эстрады красовалась огромная рана. Скрыть свежий шрам не получилось даже слоем грима.

Репортеры не постеснялись спросить у Газманова, что же случилось. Олег Михайлович рассказал, что чувствует себя хорошо, но не стал раскрывать подробностей травмы, отметил лишь, что никакого криминала нет.

"Это свежий шрам. Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет", — посмеялся исполнитель хита "Офицеры" в беседе с "МК".