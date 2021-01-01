Иноагент Верзилов* заочно арестован по статье о госизмене

Бывший издатель СМИ-иноагента "Медиазона" Петр Верзилов* (признан иностранным агентом и включен Министерством юстиции в соответствующий реестр в сентябре 2021 года; включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) заочно арестован российским судом. Об этом в понедельник, 7 апреля, рассказали в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник ТАСС, Верзилову* заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или с момента его выдачи российской стороне другим государством.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что иностранные агенты собирают персональные данные россиян в интересах зарубежных спецслужб.

* лицо, признанное в России иностранным агентом, а также включенное в реестр террористов и экстремистов