Белый дом опроверг слухи о 90-дневной отсрочке новых таможенных пошлин

В Белом доме никто не слышал о якобы готовности президента США Дональда Трампа приостановить действие пошлин на 90 дней. Соответствующие слухи распространились в понедельник, 7 апреля.

Согласно публикациям американских средств массовой информации, директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт объявил о намерении Трампа взять паузу в введении новых таможенных пошлин в отношении всех государств, помимо Китая.

Однако затем телеканал CNBC сообщил, что это фейк — в действительности в администрации президента США о подобных намерениях ничего не знают.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил влияние на американскую экономику новых таможенных пошлин оптимистичной фразой "Пациент выжил". Политик пообещал, что экономика Соединенных Штатов "станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее".

Китай тем временем нашел действенный инструмент в разворачивающейся торговой войне против США. Пекин решил ужесточить экспортный контроль над подставками редкоземельных металлов, от которых сильно зависит американская промышленность.