Делягин: Трамп сейчас разрушает экономическую базу своих врагов

Почему заявления Трампа о намерении возродить промышленную и торговую мощь Америки привели к обрушению курсов акций в самих США? Как это может сказаться на важном для России мировом рынке энергоресурсов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Кто работает на фондовом рынке? В основном это финансовые спекулянты, которые являются политическими врагами Трампа. Точнее - являются экономической базой врагов Трампа. Ее нужно разрушить. Трампу досталась задачка от Байдена, когда благодаря двум компания, связанным с искусственным интеллектом, американский фондовый рынок резко вырос. Туда ушли все деньги Америки. А чем финансировать дефицит бюджета - непонятно", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео