Российская система ПВО сбила 23 украинских беспилотника

Киевский режим предпринял новые попытки ударить по российской территории беспилотными летательными аппаратами, однако эти планы были сорваны. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, за ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. При этом 19 беспилотников ликвидировано над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области.

Не обошлось без пострадавших. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА на село Борки Валуйского округа пострадали двое подростков, их пришлось госпитализировать с серьезными ранениями и травмами.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям России напомнило, что при обнаружении БПЛА нужно быстро покинуть опасную зону и не пытаться ликвидировать устройство своими силами — это крайне опасно. При падении беспилотника также нельзя подходить к нему и трогать его.

Это предупреждение продиктовано сообщениями о том, что россияне самостоятельно сбивают украинские дроны. Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из обычной охотничьей двустволки два таких аппарата — они преследовали машину, в которой священнослужитель 18 марта эвакуировал мирных жителей.