Африкантова впервые рассказала, как Ира Пинчук разрушила ее брак

Ира Пинчук переживает тяжелые времена. Звезда "Дома-2" поймала мужа на измене. Простить подлость девушка не смогла и подала на развод. При этом Арай Чобанян надеется, что жена еще передумает и вернется к нему.

Как только появились новости об измене Арая, зрители телестройки тут же припомнили громкое расставание Марины Африкантовой и Ромы Капаклы. Тогда блондинка поймала мужа в кровати с Таней Мусульбес. Народ уверен, что без Иры Пинчук в той истории не обошлось, а теперь коварной разлучнице "прилетел бумеранг".

Африкантова тоже считает, что Пинчук прекрасно знала о тайной любовной связи своей подружки Мусульбес с женатым Капаклы. Более того, Ире это было выгодно и она сама толкнула Таню в постель к Роме.

"Все помнят историю, которая случилась два года назад. Там был замес с Пинчук, Мусульбес. Миллионы семей сходятся-расходятся. Я тоже развелась. Роман изменял мне с подругой Иры — Ирина посодействовала, как раз соединила эту пару. Рома и Арай — друзья, Ира и Таня — лучшие подруги. Вот меня и исключили", — развела руками блондинка.

Марине все еще трудно вспоминать тот период. "Роман изменил мне 14 февраля. Я открыла дверь, а они с Таней лежали вместе перед моими глазами. Первые три месяца мне было очень тяжело, я пила антидепрессанты. Но я нашла в себе силы жить дальше", — призналась Африкантова в "ШБ-шоу" Георгия Иващенко на Music Box.

До сих пор звезда "Дома-2" не может доверять мужчинам. Марина тщательно проверяет кандидатов в кавалеры и пока достойного парня так и не встретила.