В Госдуме выступили против амнистии к 80-летию Победы

Проводить амнистию к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне нет необходимости. Такое мнение высказал в понедельник, 7 апреля, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как заявил политик, которого цитирует Telegram-канал "Вы слушали Маяк", у тех, кто находится в местах лишения свободы и любит свою Родину, есть хороший шанс доказать эту любовь – подписав контракт с Министерством обороны.

Картаполов подчеркнул, что "большего сегодня, когда страна ведет СВО, не нужно", поскольку "все остальное — от лукавого".

В феврале депутаты думской фракции КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Выпустить на свободу предлагалось, прежде всего, совершивших нетяжкие преступления.

Что касается помилования осужденных или находящихся под следствием за участие в специальной военной операции, такая возможность действительно предусмотрена российским законодательством. Глава государства Владимир Путин решил, что такие участники СВО тоже вправе претендовать на получение статуса ветерана боевых действий.