Мишустин рассказал о товарообороте между Россией и Беларусью

Товарооборот между Россией и Беларусью достиг в прошлом году новых рекордных показателей и составил 4,5 триллиона рублей. А расчёт в национальных валютах превысил 95 процентов. Об этом заявил сегодня российский премьер на переговорах со своим новым белорусским коллегой Александром Турчиным.

В Москве он с первым зарубежным визитом после его назначения на пост главы правительства. Также обсудили взаимодействие двух стран в рамках Союзного государства. Речь шла и о совместных кооперационных проектах в промышленной сфере. Под особым вниманием сотрудничество в энергетике и транспортной инфраструктуре. Москва и Минск прорабатывают новые инициативы в высокотехнологичных областях.

Также в ходе переговоров российский премьер пригласил исполнителей из Белоруссии принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Он пройдёт в этом году Москве в этом году. И напомнил, что скоро 80-я годовщина Победы, общий праздник для двух стран.