В Дагестане и Забайкалье бушуют природные пожары

Кадры из Дагестана, где бушуют природные пожары. Тушение огня осложняет сильный ветер - его порывы достигают 20 метров в секунду. К тому же, очаги возгораний находятся в труднодоступной местности. Доставить в горы спецтехнику проблематично, поэтому бороться со стихией приходиться вручную.

В Левашинском районе спасатели проложили минерализованную полосу в два километра. В Акушинский район прибыла дополнительная аэромобильная группировка МЧС России.

И по меньшей мере 40 очагов в Забайкалье. Дымом окутаны сотни гектаров. По словам очевидцев, запах гари чувствуется даже в Чите. Из-за лесных пожаров в регионе введен режим ЧС. Что позволит, как считают местные власти, быстрее установить виновных. Причина большинства возгораний - человеческий фактор.