Российская армия в зоне СВО, продолжая наступательные действия, освободила населенный пункт Катериновка в ДНР. Националистов из села выбили подразделения группировки войск "Запад". Наши бойцы продвигаются и на других направлениях. Ожесточенные бои идут в Дзержинске и Часовом Яре, где наши бойцы теснят формирования боевиков. Активную помощь штурмовым отрядам оказывает фронтовая авиация.

Поднимая столб пыли, ударная группа ВКС России уходит на очередное боевое задание. Камеры, установленные в кабине, фиксируют весь маршрут. От взлета до захода на цель, по которой отрабатывают неуправляемыми ракетами.

А это уже кадры с Южно-Донецкого направления. Наши танкисты оказывают поддержку штурмовым группам, "разбирая" огневые позиции украинских боевиков. Работа ведется и с открытых, и с закрытых точек. Стрельбу корректируют при помощи БПЛА, что повышает точность в разы.

В движении по-прежнему практически вся линия фронта. Противника перемалывают в круглосуточном режиме, постепенно продвигаясь вперед и освобождая новые населённые пункты. Вот кадры освобождения Успеновки в ДНР, откуда противника выбили в конце прошлой недели. Штурмовые группы заходили в село тройками. А затем при поддержке артиллерии и беспилотников зачищали вражеские позиции. Сегодня же Минобороны России сообщило об очередном успехе наших бойцов.

Активную помощь в продвижении нашим военным оказывает и фронтовая авиация. Летчики работают на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Ещё одна проблема - это РЭБ противника. Впрочем, и с нею удается успешно справляться, на отлично выполняя боевые задачи.

Продолжается разгром украинских формирований и в приграничье. За сутки противник потерял там больше ста человек. Ударами оперативно-тактической авиации поражена и техника противника. Уничтожается она и на территории соседней Сумской области, сообщает российское Минобороны. По-прежнему много работы и у сил ПВО. Только за сутки сбиты три американские ракеты "Хаймарс" и 95 беспилотников, часть которых собирались атаковать российские объекты энергетической инфраструктуры.

Россия свои обязательства выполняет, что в общем-то не мешает нашим бойцам продвигаться вперед, выполняя поставленные задачи.