Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Рядовой Андрей Краснов, получив координаты врага, который перешел в наступление, точными ударами из реактивной установки уничтожил бронетехнику неприятеля и большую часть боевиков. Оставшиеся в живых радикалы бежали.

Гвардии рядовой Денис Проскоков во время разгрузки снарядов на передовой попал под атаку FPV-дрона. Меткими выстрелами из штатного оружия Денис сбил вражеский беспилотник, он сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу и боекомплекту.