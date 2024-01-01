Власти Латвии вынашивают планы массового уничтожения военных мемориалов, чтобы омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в понедельник, 7 апреля, в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Как уточнили в ведомстве, в качестве исполнителя этого плана приглашен один из "поисковых отрядов", руководство которого уже согласилось "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.

Начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ, причем для придания этому акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля".

В СВР подчеркнули, что власти Латвии просчитались, решив, что "все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат". Планы гробокопателей разоблачены, цитирует сообщение службы ТАСС.

Геополитические нюансы приводят к тому, что некоторые государства пытаются переписать историю в пику России, а памятники общей истории при попустительстве властей подвергаются надругательствам. В День Победы в 2024 году было осквернено мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве, а еще годом ранее там же радикалы напали на российского посла в Польше Сергея Андреева.

Власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить более 200 могил советских воинов в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Там похоронен разведчик Николай Кузнецов, его потомки много раз просили украинские власти передать его останки в Россию.