Практически на всех основных участках фронта в зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю.

Разведчики группировки "Днепр" нанесли серию ударов по противнику в районе Работино Запорожской области. В зоне ответственности группировки "Центр" враг потерял за сутки 440 человек. Сдавшине в плен боевики сообщили, что под Часовым Яром ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и личного состава. А накануне под контроль нашей группировки "Запад" перешел населенный пункт Катериновка в ДНР.

В Минобороны привели подробности освобождения группировкой "Восток" села Днепроэнергия в ДНР. Штурмовики продвигались при поддержке танков. Погода сыграла нашим бойцам на руку - из-за сильного тумана и снега с дождем враг не смог засечь перемещение российских войск. Многие радикалы сдались в плен - недавно мобилизованных украинцев командование ВСУ бросило на произвол, приказав держать позиции до конца. В ходе боев за этот населенные пункт уничтожено 160 неонацистов, две бронемашины, пять артиллерийских орудий и две самоходки.

На северском направлении расчет "Гиацинта-Б" группировки "Юг" уничтожил вражескую гаубицу Д-30 и живую силу неонацистов. Разведка с помощью дронов засекла укрепрайон противника около села Григоровка. Координаты передали артиллеристам, которые точными выстрелами поразили блиндаж с личным составов ВСУ. Корректировку огня вели беспилотники.

В Курской области расчеты FPV-дронов тульских десантников громят фортификационные сооружения, технику и личный состав ВСУ. В деле хорошо себя зарекомендовали ударные беспилотники на оптоволокне. В этот раз оператор БПЛА, умело обходя все препятствия, ударил по укрытию неприятеля, обнаруженному в лесопосадке. Боевикам был нанесен максимальный урон.