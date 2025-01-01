Стартовал прием заявок на участие во всероссийской премии "Экспортер года - 2025"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года 2025". Принять участие в нем могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются с 1 апреля по 31 мая включительно. Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра по ссылке.

"На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. “Экспортер года” позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции", — добавила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России и Минэкономразвития России.

Премия "Экспортер года" в 2025 году будет вручаться в 20 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и шести дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании).

Основные номинации:

"Экспортер года в сфере промышленности" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Экспортер года в сфере машиностроения" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Экспортер года в сфере услуг" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Трейдер года" (отдельно для МСП и крупного бизнеса).

Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных номинациях:

"Прорыв года" (для МСП);

"Новая география" (для крупного бизнеса);

"Лучшая женщина-экспортер" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Лучший молодой предприниматель-экспортер" (для МСП);

"Ответственный экспортер ESG" (отдельно для МСП и крупного бизнеса);

"Лучший экспортер в сфере электронной торговли" (для МСП).

Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

Подать заявку на участие можно, заполнив электронную анкету по ссылке.

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться электронная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП — Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%.