Меган Маркл наплевала на простое желание Гарри: принц страдает, но терпит выходки жены

Принц Гарри и Меган Маркл имеют разные взгляды на один важный аспект их жизни. Из-за этого герцог Сассекский несчастлив в США.

Как рассказал королевский эксперт газеты The Sun Мэтт Уилкинсон, принц поддерживает новый бизнес жены, но его коробит от того, что Меган вовлекает в это детей. Еще до рождения Арчи супруги приняли решение, что их дети будут расти вдали от камер. Но сейчас, когда Маркл срочно потребовались деньги и она готова сделать все, чтобы жить в роскоши, наследники Меган и Гарри стали то и дело мелькать на экране.

Продвигая свой новый бренд As Ever, герцогиня Сассекская начала публиковать фотографии Арчи и Лилибет в соцсетях, а иногда она показывает детей в кулинарном шоу. Хотя их лица при это не видны, Гарри от этого не легче. Мэтт Уилкинсон утверждает, что принц хочет, чтобы его наследники находились подальше от журналистов и общественного внимания.

"До определенного этапа Гарри предпочел бы, чтобы его детей не видели. Он не хочет, чтобы их фотографировали. Он все еще боится, что если Арчи и Лилибет окажут за пределами Монтесито, на них тут же набросятся папарацци", — отметил Уилкинсон в подкасте Right Royal, добавив, "Гарри, вероятно, не слишком счастлив, что Меган выставляет снимки детей".